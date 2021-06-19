نائبا رئيس جامعة بنها يتفقدان سير الامتحانات بكليتي التربية الرياضية والتربية

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم السبت، لجان الامتحانات بكليتي التربية الرياضية والتربية يرافقهما الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة إيمان عبدالحق عميد كلية التربية.



واطمأن نائب رئيس الجامعة، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على حسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة أداء الامتحانات، كما شملت الجولة تفقد الإدارة الطبية والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.



وأشاد الدكتور تامر سمير، والدكتور جمال سوسة خلال جولتهما بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدين ان إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بشكل يومى والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب خلال فترة الإمتحانات.