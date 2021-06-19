مانشستر يونايتد يقدم عرضا لضم نجم ريال مدريد

قال تقرير صحفي بريطاني، إن نادي مانشستر يونايتد حريص على ضم مدافع ريال مدريد رافائيل فاران، الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2022.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " Manchester Evening News "، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضاً أولياً من أجل فاران بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد يريد حوالي 80 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عنه.

وكانت تقارير قد زعمت بأن ريال مدريد سيحاول تجديد عقد المدافع الفرنسي، خاصة بعد الإعلان عن رحيل سيرجيو راموس عقب إنتهاء عقده هذا الشهر.