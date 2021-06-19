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"السلع التموينية" تعلن شروط المناقصة (3) لشراء الزيت

السبت 19/يونيو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة محدودة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وحددت السلع التموينية، شروط المناقصة والتى تنص على أن تكون الكمية بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عباد، بحيث تكون فترة التسليم من ٥ إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

وأفاد بيان صادر عن وزاة التموين والتجارة الداخلية، أن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق  ٢٢ يونيو ٢٠٢١ الساعه ١٢ ظهرا، مشيرة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية. 

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخليه ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ١٠٠ ألف طن زيت طعام خام مستورد. 

ومسبقًا قامت التموين، بشراء ٦٠ ألف طن زيت صويا خام و٤٠ ألف طن زيت عباد. 

وكانت التموين، قد عدلت أسعار الزيت ابتداءًا من الشهر الجاري، على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيه، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنية للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية او القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.

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زيت السلع التموينية التموين التجارة الداخلية الاقتصاد اخبار مصر

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