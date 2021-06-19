"السلع التموينية" تعلن شروط المناقصة (3) لشراء الزيت

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة محدودة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.





وحددت السلع التموينية، شروط المناقصة والتى تنص على أن تكون الكمية بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عباد، بحيث تكون فترة التسليم من ٥ إلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.





وأفاد بيان صادر عن وزاة التموين والتجارة الداخلية، أن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢١ الساعه ١٢ ظهرا، مشيرة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.



