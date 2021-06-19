تعادل الشرقية للدخان وهزيمة الألومنيوم بالجولة ال28 لمجموعة الصعيد



حقق فريق أسمنت أسيوط مفاجأة مدوية بالفوز على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف تقدم الأسمنت بهدفين نظيفين في الشوط الاول سجلهما محمد عيد وأدرك محمد الشربيني هدف الألومنيوم في الشو ط الثاني.



وتعادل فريق الشرقية للدخان مع فريق المنيا بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم المنيا بهدف محمد سماره وتعادل محمد الفيل الدخان وتقدم محروس برسوم للمنيا من ركلة جزاء في الدقيقة 5 من الشوط الثاني وتعادل محمد الفيل في الدقيقة 23 من الشوط الثاني



وتغلب كيما اسوان على الإعلاميين بهدفين نظيفين سجلها جرادة وإبراهيم حازم في الشوط الأول.



وتعادل سوهاج مع بنى سويف بدون أهداف.



وفاز قنا مع ديروط بهدفين مقابل هدف حيث شهد اللقاء تقدم ديروط بهدف اسلام عبد الراضي وتعادل احمد عبد الكريم لقنا واضاف ابراهيم حسن الهدف الثاني لقنا من ركلة جزاء.





وتعادل بترول أسيوط مع الفيوم بهدف لمثله تقدم الفيوم بهدف كريم الشافعي وتعادل على الفرارجى للبترول، وإهدار مصطفى شنط ركلة جزاء لفريق قنا في الشوط الأول.



وتعادل شباب سمسطا مع شبان قنا بدون أهداف.



وفاز تليفونات بني سويف على طهطا بثلاثية مقابل هدف سجلها محمد اشرف اوشا في الشوط الأول واضاف أحمد أبو رضا الهدف الثاني وأدرك محمد جمال الهدف الثالث،

واضاف أحمد يأسر هدف طهطا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 55 نقطة

2- الألومنيوم 51 نقطة

3- المنيا 51 نقطة

4- الإعلاميين 46 نقطة

5- بنى سويف 42 نقطة

6- الفيوم 40 نقطة

7- ديروط 38 نقطة

8- سوهاج 37 نقطة

9- البترول 37 نقطة

10- قنا 34 نقطة

11- كيما اسوان 32 نقطة

12- تليفونات بني سويف31نقطة

13- شبان قنا 31 نقطة

14- شباب سمسطا 29 نقطة

15- أسمنت أسيوط 29 نقطة

16- طهطا 15 نقطة

أسفرت نتائج الجوله ال28 للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني عن ما يلي ..