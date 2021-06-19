الأمن التونسي يسلم مراقب المباراة تعهدًا بتأمين لاعبي الأهلي

قام الأمن التونسي بتسليم مراقب المباراة وحكم لقاء الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إقرارًا مكتوبًا وموقعًا أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة وتأمين لاعبي الأهلي.





وتدور حاليا مشاورات بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، لحسم موقف الأهلي من المباراة قبل إخطار الكاف ومراقب المباراة بالقرار النهائي.





وغادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم ملعب المباراة بسبب تعرض الجميع للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة، للسيطرة على شغب جماهير الترجي قبل المباراة التي كان من المقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم.



