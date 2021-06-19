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مشاورات بين الخطيب وعبد الحفيظ لحسم موقف الأهلي من مباراة الترجي

السبت 19/يونيو/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تدور حاليا مشاورات بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، لحسم موقف الأهلي من المباراة قبل إخطار الكاف ومراقب المباراة بالقرار النهائي.

 

وغادر لاعبو الأهلي والترجي وطاقم التحكيم ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بعد إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس نتيجة لشغب الجماهير.

وكانت قوات الأمن التونسية قد قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات.

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