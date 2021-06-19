Advertisements
مشاورات بين الخطيب وعبد الحفيظ لحسم موقف الأهلي من مباراة الترجي
السبت 19/يونيو/2021 - 06:25 م
علي نبوي
Advertisements
تدور
حاليا مشاورات بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ
مدير الكرة بالنادي، لحسم موقف الأهلي من المباراة قبل إخطار الكاف ومراقب
المباراة بالقرار النهائي.
وغادر
لاعبو الأهلي والترجي وطاقم التحكيم ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم
للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بعد إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل
للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس نتيجة لشغب الجماهير.
وكانت
قوات الأمن التونسية قد قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب
جماهير نادي الترجي في المدرجات.
Advertisements