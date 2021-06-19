محافظ قنا: بحث آليات تنفيذ مبادرة تحسين قطاع النظافة والبيئة



جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ قنا، خلال الاجتماع، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا سوف تتولى توفير المعدات اللازمة للمبادرة، مؤكدا على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنفيذ المشروعات التي تستهدف نظافة البيئة، وتوفير فرص عمل للشباب انطلاقًا من دورها في العمل المجتمعي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



وأشار الداودي، إلى أن المحافظة على استعداد تام للتعاون مع جميع الهيئات الأهلية في تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على مواطني المحافظة.



بحث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مع رؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة بمدينة قنا وقراها، آليات تنفيذ مبادرة مشروع تحسين قطاع النظافة والبيئة من خلال زيادة أعداد عمال النظافة في إطار مبادرة قنا تتجمل التي أطلقتها محافظة قنا في شهر يناير الماضي.