"عربية النواب" اعتبار مصر أمن السعودية جزءًا من الأمن القومي المصري يؤكد عمق وقوة العلاقات





أكد النائب أحمد الألفي، عضو لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، موضحًا أن الفضل في تطور ومتانة العلاقات بين الدولتين الكبيرتين يرجع إلى الرئيس السيسي، الذي عمل منذ بداية حكمه على تعزيز العلاقات المصرية- السعودية في مختلف المجالات.





وأوضح "الألفي" في تصريحات له، اليوم، أن السنوات الماضية، أثبتت صواب الرؤية المصرية في تعزيز سيادة الدولة الوطنية والحفاظ عليها من التفكك، وأهمية نسج علاقات قوية بين كبرى الدول العربية كما هو الحال مع مصر والسعودية.





وأشاد عضو لجنة الشؤون العربيه، بالتصريحات التي صدرت عن الرئيس السيسي خلال استقباله الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وتأكيده على ما يجمع مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار السعودية الذي يعتير جزءًا من الأمن القومي المصري.





وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه التصريحات الهامة للرئيس السيسي تؤكد على عمق العلاقات بين الدولتين، وتصديها لمختلف التحديات وهو ما أشادت به مختلف الأوساط السياسية والإعلامية في السعودية، مشيرًا إلى أن الاحترام المتبادل بين القاهرة والرياض وقوة ومتانة علاقاتهما يستفيد منه الشعبين المصري والسعودي ويعود بالخير على الجميع.

