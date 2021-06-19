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محافظ قنا يطلق مبادرة "قنا بلا خصومات ثأرية" للقضاء على الثأر

السبت 19/يونيو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا، تحت شعار " قنا بلا خصومات ثأرية"، لبحث الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة الخصومات الثأرية في المجتمع القنائى، والتعرف على المعوقات التي تحول دون الوصول إلى مجتمع خالي من الخصومات الثأرية، كما تم مناقشة عدد من المقترحات والحلول التي تساهم في الحد من انتشار ظاهرة الثأر، والقضاء عليها تماما مستقبلا.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد أحمد عوض المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأوضح محافظ قنا أن هذا الاجتماع هو الأول في سلسلة اجتماعات مُزمع عقدها بشكل دوري خلال الفترة المقبلة لبحث هذه القضية من جميع النواحي بمشاركة جميع الأطراف المعنية للوصول إلى وضع خارطة طريق تشمل خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تضمن القضاء على هذه الظاهرة، ووضع حل جذري لها.


وأكد أن هدفنا الأول هو منع وقوع حوادث الثأر من خلال التوعية، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لإنهاء الخصومات الثأرية القائمة، مشيرا إلى ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود سواء من قِبل المؤسسات الحكومية أو من قِبل العائلات المتخاصمة خاصة وأن الثأر يؤثر بشكل كبير على معدلات التنمية.
وخلال الاجتماع عرض الحضور عددا من مقترحاتهم والتي كان من أبرزها إعداد قاعدة بيانات بالخصومات الثأرية القائمة للاعتماد عليها في إنهاء هذه الخصومات، وكذلك تفعيل دور لجان المصالحات الفرعية والعامة للقضاء على الخلافات قبل تفاقمها بالإضافة إلى دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في التوعية بأضرار الثأر الشرعية والتنموية، إلى جانب تفعيل الأنشطة الثقافية التي تتناول قضايا الثأر ومخاطره.


وفى ختام الاجتماع وجه محافظ قنا الأجهزة التنفيذية بإعداد تقرير حول دور كل مؤسسة في علاج قضية الثأر تمهيدا للبدء في تطبيقها.
 
يُذكر أن محافظة قنا بالتعاون مع مديرية الأمن ولجان المصالحات نجحت في إنهاء ١٣٢ خصومة ثأرية خلال الفترة الماضية.

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