وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي بعد الأحداث التي شهدها استاد المباراة قبل انطلاقها بتونس

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وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي بعد الأحداث التي شهدها استاد المباراة قبل انطلاقها بتونس
السبت 19/يونيو/2021 - 06:56 م
علي نبوي
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اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على بعثة النادي الأهلي المتواجدة بتونس حاليا بعد الأحداث التي شهدها استاد حمادي العقربي في رادس قبل انطلاق مباراة النادي الأهلي ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
جاء ذلك فى ضوء تواصل وزير الرياضة الان مع السفير المصرى بتونس والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى
وقام الأمن التونسي بتسليم مراقب المباراة وحكم لقاء الأهلي والترجي إقرارًا مكتوبًا وموقعًا أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة وتأمين لاعبي الأهلي.
وغادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم ملعب المباراة بسبب تعرض الجميع للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة، للسيطرة على شغب جماهير الترجي قبل المباراة التي كان من المقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم.
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