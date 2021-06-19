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وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي بعد الأحداث التي شهدها استاد المباراة قبل انطلاقها بتونس

السبت 19/يونيو/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على بعثة النادي الأهلي المتواجدة بتونس حاليا بعد الأحداث التي شهدها استاد حمادي العقربي في رادس قبل انطلاق مباراة النادي الأهلي  ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك فى ضوء تواصل وزير الرياضة الان مع السفير المصرى بتونس والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى

وقام الأمن التونسي بتسليم مراقب المباراة وحكم لقاء الأهلي والترجي إقرارًا مكتوبًا وموقعًا أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة وتأمين لاعبي الأهلي.

وغادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم ملعب المباراة بسبب تعرض الجميع للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب المباراة، للسيطرة على شغب جماهير الترجي قبل المباراة التي كان من المقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم.


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