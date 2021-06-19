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محافظ الإسكندرية يسلم 2 كابينة مجاناً بشاطيء استانلي لصالح الجيش الأبيض

السبت 19/يونيو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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سلم اليوم السبت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عدد 2 كابينة بشاطئ ستانلي مجانًا لصالح جيش الإسكندرية الأبيض وأسرهم، تم تخصيصها لهم تكريمًا على جهودهم المبذولة في مواجهة جائحة كورونا المستجد.
جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وقال اللواء الشريف إن الأطباء يبتعدون عن أبنائهم وأهلهم، ويعملون لأكثر من 12 ساعة في اليوم، ويتعاملون مع المصابين مباشرة، ومنهم من أصيب بالعدوى خلال تأدية عمله، ودائمًا مستعدين لتلبية نداء الوطن، للدفاع عن صحة أفراد المجتمع،
وأضاف محافظ الإسكندرية أن الجميع شهد التوجيهات والخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية للرعاية الحقيقة والتحسين الفعلي لأحوال الأطباء، والتي لمسها الجميع منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لأن الأطباء أظهروا تفانيًا وشجاعة في وقت الأزمات، وتكاتفوا من أجل التصدي لجائحة «كورونا»، وتنوعت أدوارهم، لكن تشابهت في الهدف الأسمى، وهو خدمة الوطن بدعم القطاع الصحي، للحد من انتشار الفيروس، لتكون مصر نموذجًا في التصدي للوباء، وقد نـجحوا في ذلك.
محافظ الإسكندرية يسلم 2 كابينة مجاناً بشاطيء استانلي لصالح الجيش الأبيض
محافظ الإسكندرية يسلم 2 كابينة مجاناً بشاطيء استانلي لصالح الجيش الأبيض
محافظ الإسكندرية يسلم 2 كابينة مجاناً بشاطيء استانلي لصالح الجيش الأبيض
محافظ الإسكندرية يسلم 2 كابينة مجاناً بشاطيء استانلي لصالح الجيش الأبيض
محافظ الإسكندرية يسلم 2 كابينة مجاناً بشاطيء استانلي لصالح الجيش الأبيض
محافظ الإسكندرية يسلم 2 كابينة مجاناً بشاطيء استانلي لصالح الجيش الأبيض

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