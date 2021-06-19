الجيش الليبى يغلق الحدود مع الجزائر ويعلنها منطقة عسكرية

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أن القوات المسلحة أغلقت الحدود الليبية الجزائرية وأعلنتها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها .





وكانت القيادة العامة للقوت المسلحة للجيش الليبي، أعلنت الخميس الماضي، انطلاق عملية عسكرية واسعة في الجنوب الغربي لليبيا ضد تنظيم داعش بعد عملياته الإرهابية الأخيرة في سبها وجبال الهروج .









وقال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي في بيان إن هذه العملية جاءت ردا على تصاعد نشاط العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي لليبيا واستهدافهم لمواقع عسكرية بسيارات مفخخة.









وأشار البيان إلى أنه تقرر الدفع بوحدات من كتائب المشاة إلى المنطقة لدعم غرفة تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي لتعقب الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس السرقة والتخريب والنهب بأنواعه.









ونشر الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان آخر مقطع فيديو لانفجار مفخخة خبيثة في إحدى سيارات الدوريات الصحراوية في منطقة الهروج الاثنين الماضي الموافق 14 يونيو الجاري خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها الإنتحاري والتي راح ضحيتها القائد الميداني على محمد عثمان التباوي آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية.







