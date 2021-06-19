Advertisements

أسمنت أسيوط يفوز على الالومنيوم ويتمسك بأمل البقاء

السبت 19/يونيو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
نجح فريق أسمنت أسيوط في تحقيق فوز غالي وهام على الالومنيوم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة 28 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.

تقدم محمد عيد لأسمنت أسيوط في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول ثم أضاف احمد صالح الهدف الثاني في الدقيقة 32 من نفس الشوط، وتمكن محمد الشربيني من إحراز هدف الالومنيوم الوحيد في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني، الذي شهد إهدار الفرص بطريقة غريبة للاعبي الالومنيوم.


بتلك النتيجة يرتفع رصيد أسمنت أسيوط للنقطة 29 ويتجدد أمله في البقاء في دوري القسم الثاني، بينما تجمد رصيد الالومنيوم عند 51 نقطة ويتراجع للمركز الثالث، بعد تعادل المنيا والشرقية للدخان اليوم.

أخبار تهمك

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم رابع صفقاته الصيفية

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- لاعبو الأهلي يتوجهون إلى أرضية الملعب للإحماء استعدادًا لمواجهة الترجي

منذ ساعة و 8 دقيقة

اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الأهلي والترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة الأهلي والترجي لمدة 30 دقيقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- لاعبو الأهلي يغادرون الملعب بسبب تعرضهم للاختناق

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 6 ساعات

مشاورات بين الخطيب وعبد الحفيظ لحسم موقف الأهلي من مباراة الترجي

منذ ساعة و 17 دقيقة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

05:51 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل- لاعبو الأهلي يتوجهون إلى أرضية الملعب للإحماء استعدادًا لمواجهة الترجي

06:34 م

عاجل - برشلونة يحسم رابع صفقاته الصيفية

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة