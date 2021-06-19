أسمنت أسيوط يفوز على الالومنيوم ويتمسك بأمل البقاء

نجح فريق أسمنت أسيوط في تحقيق فوز غالي وهام على الالومنيوم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة 28 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.



تقدم محمد عيد لأسمنت أسيوط في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول ثم أضاف احمد صالح الهدف الثاني في الدقيقة 32 من نفس الشوط، وتمكن محمد الشربيني من إحراز هدف الالومنيوم الوحيد في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني، الذي شهد إهدار الفرص بطريقة غريبة للاعبي الالومنيوم.





بتلك النتيجة يرتفع رصيد أسمنت أسيوط للنقطة 29 ويتجدد أمله في البقاء في دوري القسم الثاني، بينما تجمد رصيد الالومنيوم عند 51 نقطة ويتراجع للمركز الثالث، بعد تعادل المنيا والشرقية للدخان اليوم.