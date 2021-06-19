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نجم منتخب إسبانيا يشيد بإمكانيات ليفاندوفسكي

السبت 19/يونيو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشاد لاعب المنتخب الإسباني تياجو ألكانتارا، بنجم هجوم المنتخب البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، وأبدى عدم قلقه من مواجهته في المباراة المرتقبة بين المنتخبين الإسباني والبولندي مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

 

يشار إلى أن تياجو كان زميل ليفاندوفسكي ضمن صفوف نادي بايرن ميونخ منذ عام 2014 قبل أن ينتقل اللاعب الإسباني إلى ليفربول الإنجليزي قبل عام.

 

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم، قال لاعب خط وسط المنتخب الإسباني إن ليفاندوفسكي" مهاجم يحرز منذ سنوات 30 هدفا في الموسم، كما أنه يتحسن باستمرار".

 

يشار إلى أن ليفاندوفسكي، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي، حطم الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني (البوندسليجا)، حيث سجل 41 هدفا مع بايرن خلال الموسم المنصرم.

 

وأضاف تياجو30/ عاما/ أن ليفاندوفسكي "يصقل الجوانب الفنية لديه بمواصلة التمرين، كما يحاول إتقان كل شيء لا يحسنه، وهو نموذج فطري للفوز، وهو كلاعب محترف يشبه تاج شجرة التنوب (شجرة صنوبرية)".

 

وفي نفس الوقت، قال تياجو إنه لا يشعر بقلق كبير إزاء مواجهة اليوم، ورد على سؤال حول كيفية إيقاف ليفاندوفسكي قائلا:" كل لاعب في العالم يمكن إيقافه".

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