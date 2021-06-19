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طبيب ذكورة: دعامة العضو الذكري حافظت على بيوت كتير

السبت 19/يونيو/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد حافظ، استشاري أمراض الذكورة والضعف الجنسي، إن الشخص غير المتزوج إذا كان مفرط في العادة السرية ومشاهدة الأفلام الإباحية، فقد تحدث لديه مشكلة نفسية حول إصابته بالضعف الجنسي، وتحدد امكانية حدوث هذه المشكلة من عدمها لدى الشخص غير المتزوج يكون من خلال إجراء التحاليل.

وتابع "حافظ"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن الدعامة من العمليات التي يجب أن تحدث لدى متخصص في هذا النوع من العمليات، معقبًا: "ما ينفعش أرواح لأي طبيب بيجري عمليات مراراه وخلافه، وأطلب منه يعمل عملية تركيب دعامة".

وأضاف أن عمليات علاج ضعف الانتصاب تؤثر بصورة كبيرة على حياة المرضى، معقبًا: "كم من البيوت كانت هتهدم بسبب الضعف الجنسي، وبإجراء عملية تركيب الدعامة تم حل هذه المشكلة".

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