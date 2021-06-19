أستاذ السموم والادمان بطب القاهرة : "الفطر الأسود" غير مرتبط بـ "كورونا"









وجه الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم والادمان بطب القاهرة، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوى الأسبق، مجموعة من الرسائل التى توضح حقيقية الفطر الأسود، والحالات التى من الأكثر عرضة للإصابة به، أبرزها الحالات التى تعانى من نقص فى المناعة.





وأكد د. نبيل عبد المقصود أن الفطر الاسود غير مرتبط إطلاقا بفيروس كورونا فقط، موضحا أنه فطر موجود ويوجد مثله الكثير من الميكروبات والفطريات التى تنشط فى أى حالة مرضية بها نقص المناعة، مثل حالات السرطان، وحالات ما بعد زراعة الأعضاء، وحالات الإفراط فى تناول المضادات الحيوية والكورتيزون، وحالات المرض السكرى غير المنضبطة، وحالات الاصابة بفيروس كورونا وغيرهم.



