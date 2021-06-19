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عاجل - برشلونة يحسم رابع صفقاته الصيفية

السبت 19/يونيو/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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نجح مسئولو نادي برشلونة في حسم رابع صفقاته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأعلن رسميًا عن ضم ممفيس ديباي في صفقة انتقال حر.

 

وانتهى عقد ديباي مع ليون بنهاية هذا الموسم، وقد كان هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، لكن وجود رونالد كومان في تدريب برشلونة حسم قراره بالانضمام إلى الفريق الكتالوني.

 

وأتى الإعلان الأول من قبل برشلونة عن التعاقد مع ديباي من خلال نشر صورة أسد في تغريدة على تويتر، إشارة إلى الوشم الشهير الموجود على جسد ديباي.

 

 

ومن المقرر أن يكون عقد ديباي مع برشلونة ممتدًا لمدة عامين بناء على رغبته، مع خيار التجديد لعام آخر، وذلك وفق لما أكدته التقارير الصحفية الإسبانية.

 

جدير بالذكر أن برشلونة ضم إريك جارسيا وسيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي مجانًا، مع إعادة إيمرسون رويال من إعارته لريال بيتيس وشراء بطاقته كاملة من النادي الأندلسي نظير 9 ملايين يورو.


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