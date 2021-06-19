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حملات مكثفة في بني عبيد بالدقهلية تحيل عشرات الموظفين للتحقيق

السبت 19/يونيو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام اليوم السبت حاتم قابيل رئيس مركز بني عبيد، بترأس لجنة للمرور والمتابعة الميدانى فى حضور حسين البغدادي مسئول التفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية، وشعبان الورداني مدير التفتيش والمتابعة، والسيد السعيد مدير إدارة الإعلام برئاسة المركز، للتفتيش على المصالح والمنشآت الخدمية بمدينة بنى عبيد، وميت فارس وميت عدلان، وغازى مصبح ومبارك والطلمبات واليوسفيه، وأبو المعاطى الباز والصلاحات لمتابعة حسن سير العمل ومدى وإنتظامة والوقوف على كيفية تقديم الخدمات للمواطنين المترددين على هذة المصالح والمنشآت الحكومية طالبى الخدمة فى شتى المجالات المختلفة على الوجه الأمثل.

تأتي الحملات بناءا على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، بالعمل على إعادة الإنضباط والإلتزام الوظيفى


قطاع الشباب والرياضة


تبين أن إدارة الشباب والرياضة ببنى عبيد لأيوجد نوباتجيه، ومركز شباب قرية ميت عدلان بميت سويد مغلق، ومركز شباب قرية أبو المعاطى الباز باليوسيفيه مغلق، ومركز شباب مبارك باليوسيفيه مغلق، ومركز شباب طلمبات بنى عبيد، وباليوسيفيه إحالة ٢ من الموظفين للتحقيق، مركز شباب الصلاحات إحالة موظف
للتحقيق.

قطاع التموين
تبين ان مكتب تموين بنى عبيد مغلق ولا يوجد أى موظف أو نوباتجيه لتقديم الخدمات للمواطنين وإستقبال الشكاوى.

قطاع الطب البيطرى


وفي قطاع الطب البيطري تبين عدم تواجد وغياب ١٥ طبيب وموظف بالاداره البيطريه..

قطاع الصحه.

تم المرور والتفتيش على كلا من الوحده الصحيه بميت عدلان بنطاق، الوحدة المحلية بميت سويد، والوحده الصحيه بقرية الصلاحات، والوحدة الصحيه بقرية بمبارك، والوحدة الصحيه بقرية غازى مصبح، ومركز طب الأسرة بأبوالمعاطى الباز، ومركز طب الأسرة بقرية طلمبات، بنى عبيد بنطاق الوحدة المحلية، باليوسفية وأسفر ذلك التفتيش عن إحالة، ٦٧ طبيب وصيدلى وموظف لترك العمل وعدم التواجد والغياب...

قطاع الزراعه
وفى مجال الزراعة تم المرور على الجمعية الزراعية بميت عدل، والجمعيه الزراعيه بالصلاحات وتم إحالة جميع الموظفين، الغير متواجدين إلى التحقيق.

وفى إطار ماسبق فقد تم إعداد تقرير بكافة المخالفات والملاحظات التى أسفرت عنها أعمال اللجنة وإحالة ٩٥ موظف وطبيب للتحقيق فى المخالفات الموجوده.

يأتى ذلك وفقا للخطه الموضوعه من رئيس المركز للتأكيد على ضرورة الإلتزام والإنضباط الوظيفى وأكد على إستمرار المرور والمتابعة الميدانى للتفتيش على جميع المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز للتأكد من تواجد جميع الموظفين والعاملين بكل منشأه لتقديم كافة الخدمات للمواطنين فى شتى المجالات الخدميه لتيسير وتسهيل الإجراءات المطلوبة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين ورفع كفاتها فى شتى المجالات الخدمية..
حملات مكثفة في بني عبيد بالدقهلية تحيل عشرات الموظفين للتحقيق
حملات مكثفة في بني عبيد بالدقهلية تحيل عشرات الموظفين للتحقيق
حملات مكثفة في بني عبيد بالدقهلية تحيل عشرات الموظفين للتحقيق
حملات مكثفة في بني عبيد بالدقهلية تحيل عشرات الموظفين للتحقيق
حملات مكثفة في بني عبيد بالدقهلية تحيل عشرات الموظفين للتحقيق
حملات مكثفة في بني عبيد بالدقهلية تحيل عشرات الموظفين للتحقيق
حملات مكثفة في بني عبيد بالدقهلية تحيل عشرات الموظفين للتحقيق
حملات مكثفة في بني عبيد بالدقهلية تحيل عشرات الموظفين للتحقيق
حملات مكثفة في بني عبيد بالدقهلية تحيل عشرات الموظفين للتحقيق
حملات مكثفة في بني عبيد بالدقهلية تحيل عشرات الموظفين للتحقيق

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