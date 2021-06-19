إندلاع حريق هائل داخل مصنع مواد بلاستيكية بأوسيم

إندلع حريق هائل داخل مصنع مواد بلاستيكية، بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة لإخماد ألسنة اللهب.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مصنع مواد بلاستيكية بالقرب من مقابر الزيدية، بمركز أوسيم.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وجار محاولات السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات.





وكشفت المعاينة الأولية إلى أن المصنع المندلع داخله النيران مكون من 4 طوابق، ويصنع "برطمانات وجراكن" بلاستيكية.