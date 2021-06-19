أكاديمية ناصر العسكرية: هناك نبض متواصل بين السيسي والقوات المسلحة

عقب اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، على تفقد عددًا من المركبات المدرعة مُتعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة، مشيرا إلى أن سياسة القوات المسلحة المصرية تقوم على تنويع مصادر السلاح، وتصنيع بعض المعدات العسكرية التي يمكن تصنيعها في الداخل.



وأشار "الحلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن المعدات العسكرية المصنعة في مصر بمستوى عالمي، مؤكدا أن القوات المسلحة القوية والمحترفة هى الضمانة لاستقرار الدولة والحفاظ على أمنها.



وأضاف اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هناك نبض متواصل بين الرئيس السيسي والقوات المسلحة، معلقا: "الرئيس السيسي خرج من القوات المسلحة ويشعر بهم".