قنا يفوز على ديروط ويتمسك بأمل البقاء

واصل فريق نادي قنا صحوته ونجح في تحقيق الفوز على فريق نادي ديروط بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول ضمن مواجهات الجولة 28 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.





تقدم نادي ديروط عن طريق اسلام عبد الراضي، وادرك نادي قنا التعادل سريعا عن طريق احمد عبد الكريم ، ثم أضاف ابراهيم حسن الهدف الثاني لفريق نادي قنا، من ركلة جزاء،لينتهي اللقاء بفوز قنا بهدفين مقابل هدف لديروط.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي قنا للنقطة 34 يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، بينما تجمد رصيد ديروط عند 38 نقطة بالمركز السابع.

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ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 55 نقطة

2- الألومنيوم 51 نقطة

3- المنيا 51 نقطة

4- الإعلاميين 46 نقطة

5- بنى سويف 42 نقطة

6- الفيوم 40 نقطة

7- ديروط 38 نقطة

8- سوهاج 37 نقطة

9- البترول 37 نقطة

10- قنا 34 نقطة

11- كيما اسوان 32 نقطة

12- تليفونات بني سويف31نقطة

13- شبان قنا 31 نقطة

14- شباب سمسطا 29 نقطة

15- أسمنت أسيوط 29 نقطة

16- طهطا 15 نقطة