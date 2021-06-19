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استشاري ذكورة يكشف سبب إصابة الشباب بالضعف الجنسي (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 07:18 م
شيماء حسن
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قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري أمراض الذكورة والضعف الجنسي، إن مشكلة الضعف الجنسي متواجدة في كافة المراحل العمرية، وأكثر سبب للضعف الجنسي لدى السن الصغير هو الإفراط في العادة السرية، وإذا لم تؤدي إلى ضعف جنسي، فتؤدي إلى مشكلة نفسية.

وتابع "العياشي"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك عدة أنوع لتركيب الدعامات لعلاج الضعف الجنسي، وهذا التعدد سببه أن احتياجات الناس مختلفة، والطبيب وحده هو الوحيد القادر على تحديد نوع الدعامة المناسبة، معقبًا: "سن المريض وطبيعة عمله تحدد نوع الدعامة".

ولفت إلى أن هناك فروقًا في أنواع الدعامات سواء من نوعية الصناعية أو شكل الدعامة، وبعض التفاصيل الفنية التي يعلمها إلا الطبيب المتخصص الذي قام بإجراء هذه العملية بشكل متكرر.

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