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التعليم العالي: 102 ألف طالب من جنسيات مختلفة مقيدون بالجامعات المصرية

السبت 19/يونيو/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه تم تحديد الحد الأدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى من المجموع الاعتباري للشهادات الثانوية المعادلة «العربية والأجنبية» من الالتحاق بالكليات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على إجراء اختبارات قدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض.

وأشار إلى أن القرارات الجديدة بشأن تحديد حد أدنى للكليات لا ينطبق على طلاب الثانوية، حيث سيتم العمل بذات القواعد المعمول بها سابقا.
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن يتم التوسع في تخصص التمريض نظرا لاحتياج المجتمع لهذا التخصص
وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات أجاز للطلاب الحصول على الشهادة الجامعية بعد اجتياز الساعات المعتمدة، موضحا أن هذا يعني أن الطالب غير مرتبط بعدد معين من السنوات ولكن بقدر العلم الذي تحصل عليه.

وأكد أن هناك 102 ألف طالب من الجنسيات المختلفة يدرسون في الجامعات المصرية، وذلك بسبب المزايا التي توفرها مصر واهتمامها بالبرامج الحديثة واهتمام القاهرة بملف الطلاب الوافدين.

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