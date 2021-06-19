15 دقيقة لعب.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي

لا يزال التعادل السلبي يفرض كلمته على مباراة الأهلي أمام مضيفه الترجي التونسي والمقامة على ستاد حمادي اليعقوبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الرغم من مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء إلا أن النتيجة تشير إلى التعادل السلبي حيث فرض الحذر على مجريات الدقائق الماضية ولم تشهد خطورة حقيقة على أي مرمى.

وكانت المباراة قد تأجلت لمدة ساعة بسبب قيام قوات الأمن التونسية بإطلاق الغاز المسيل للدموع ضد جماهير نادي الترجي في المدرجات.