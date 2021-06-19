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إحالة موظفي بنك للمحكمة بتهمة غسيل الأموال بالبحرين
السبت 19/يونيو/2021 - 07:21 م
وكالات
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أعلنت النيابة العامة في البحرين إحالة موظفي بنك في البلاد إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة غسيل الأموال.
وقالت النيابة في تغريدة عبر موقع "تويتر" إنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة لغسلهما أكثر من مليون دينار (نحو 2.670.000 دولار)، مشيرة إلى أنهما "تحصلا عليها بطريقة غير مشروعة باستغلال عملهما في أحد البنوك".
ولم تورد النيابة تفاصيل أخرى حول القضية أو هوية المتهمين، وطريقة حصولهما على الأموال المتهمين بغسلها.
وتنظر المحاكم البحرينية بين الحين والآخر قضايا غسيل أموال متحصل عليها من جرائم مختلفة، حيث يخضع المتورطون لعقوبات صارمة.
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