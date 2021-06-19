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حصروا النيران في 30 مترا.. إخماد حريقاً إندلع داخل مصنع مواد بلاستيكية بأوسيم

السبت 19/يونيو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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حصرت قوات الدفاع المدني بالجيزة ألسنة لهب إندلعت داخل مصنع مواد بلاستيكية بمركز أوسيم شمال الجيزة، في 30 مترا مستخدمة كـ" مخزن".


وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وجار عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مصنع مواد بلاستيكية بالقرب من مقابر الزيدية، بمركز أوسيم.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت محاولات القوات السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات.


وكشفت المعاينة الأولية إلى أن المصنع المندلع داخله النيران مكون من 4 طوابق، ويصنع "برطمانات وجراكن" بلاستيكية.


وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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