ننشر خطة القوافل العلاجية بصحة الإسماعيلية خلال النصف الثاني من ٢٠٢١

تحت رعاية اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية تنظم مديرية الصحة بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة خطة شاملة للقوافل العلاجية المجانية بكافة مراكز ومدن المحافظة وتستهدف المناطق الأكثر احتياجا مع مراعاة اللوائح الخاصة بالقوافل العلاجية َمن حيث الإلتزام بالبعد المكاني عن الأماكن التي تقدم الخدمة الصحية للمرضي سواء كانت مستشفيات مركزية أو الوحدات والمراكز الطبية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.



و تبدأ القوافل خلال شهر يوليو يومي ٥ و٦ يوليو بقرية ابو جريش بابو صوير١٢ و١٣ يوليو بمركز شباب المحسمة المحطة بإدارة القصاصين الصحية وفي أغسطس يومي ٢ و٣ بقرية الأبطال بالقنطرة شرق و١٦ و١٧ أغسطس قرية الاماني بالقنطرة غرب و٢٣ و٢٤ اغسطس قرية سرابيوم بفايد.



و خلال شهر سبتمر تنظم قوافل علاجية بقرية أبو عياد بابو صوير يومي ٦ و٧ وقرية الملاك بالتل الكبير يومي ١٣ و١٤ سبتمر.

و في اكتوبر تصل القوافل العلاجية يومي ٤ و٥ قرية التقدم بالقنطرة شرق ويومي ١١ و١٢ بقرية نفيشة مركز الإسماعيلية و٢٥ و٢٦ قرية أم عزام بالقصاصين.

و في نوفمبر يتم تنظيم ثلاث قوافل علاجية الاولي يومي ٨ و٩ بالبعالوة الكبري بالتل الكبير ويومي ١٥ و١٦ بالكيلو ١٤ بالقنطرة غرب ويومي ٢٩ و٣٠ بقرية شعيب بابوصوير.



و تختتم القافل العلاجية لهذا العام ٢٠٢١ بقافلتين علاجيتين خلال شهر ديسمبر يومي ٦ و٧ بقرية كسفريت بفايد ويومي ١٣ و١٤ قرية الشروق تل ثمود بالقصاصين.

تأتي هذه القوافل ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.



و تضم القوافل تخصصات: «الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، الجلدية، المسالك البولية، الأطفال»، بالإضافة إلى العيادات الثابتة بالوحدة الصحية التابعة للوحدة المحلية، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجانًا.



مع التأكيد علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والفريق الطبي.

