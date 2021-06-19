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القضاء الجزائري يقرر حبس وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق بتهمة الفساد

السبت 19/يونيو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
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قرر قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم السبت، إيداع الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق، قيد الحبس المؤقت على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بقضايا فساد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الطاهر خاوة، متهم في قضية تتعلق باستغلال نفوذه كوزير للاستفادة من مزايا لصالح تجار بالقطاع الخاص.

يذكر أن الطاهر خاوة، شغل منصب وزير العلاقات مع البرلمان، مرتين الأولى من مايو 2015 حتى يونيو 2016، والثانية من مايو 2017 حتى مارس 2019.

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