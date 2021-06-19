شيكو يحسم بطاقة العبور للممتازب ويدفع بالعمال للقسم الثالث

فى ختام مباريات الجولة 29 ماقبل الأخيرة بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث تمكن فريق شيكو "بايونيرز" من حسم بطاقة العبور لدورى القسم الثانى "الممتازب" بعدما تمكن من الفوز على عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف واحد.





تقدم أحمد فتحى بالهدف الأول لفريق بايونيرز بالشوط الأول قبل أن يدرك فاروق محسن هدف التعادل مع بداية الشوط الثانى لفريق عمال المنصورة.





وفى الدقائق العشر الأخيرة إحتسب حكم اللقاء عبدالعزيز السيد ركلة جزاء بعد عرقلة حمادة يحى لاعب بايونيرز داخل منطقة الجزاء والذى تصدى للكرة بنفسه ليبعدها الحارس ليقرر الحكم إعادتها مجددا لتقدم الحارس عن خط المرمى قبل تنفيذ الكرة ليعاودها نفس اللاعب داخل الشباك هذه المرة ليعلن تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف لينتهى اللقاء بفوز بايونيرز ووصوله للنقطة 64 بفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه نبروه قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة فيما توقف رصيد عمال المنصورة عند 27 نقطة بالمركز الثالث عشر ليهبط رسميا للقسم الرابع ليلحق بالمنزلة ودقادوس حيث يتبقى مقعد وحيد لتحديد أخر الهابطين.





وأقيم أمس 6 مباريات حيث حافظ شبان بدواى على حظوظه فى البقاء بالقسم الثالث بعدما إكتسح دقادوس الهابط رسميا للقسم الرابع بنتيجة 8-1 بينما حقق السنبلاوين فوزا هاما على حساب ضيفه منية سمنود بنتيجة 3-1.





بلقاس واصل نتائجه المتميزة تحت قيادة حسام الشربينى بعدما تمكن من الفوز اليوم على مستضيفه مياه الدقهلية بنتيجة 3-1 ، بينما حسم التعادل السلبى مباراة شربين وضيفه ميجاسبورت.





الأمير تمكن من الفوز على ضيفه إتحاد المنزلة الهابط أيضا لدورى القسم الرابع بثنائية نظيفة فيما حقق كهرباء طلخا فوزا قد يكون الأغلى هذا الموسم فى رحلة البحث عن البقاء على حساب مستضيفه شباب الخيارية بهدف دون مقابل.





ترتيب فرق المجموعة التاسعة :

1 شيكو 64 نقطة

2 نبروه 60 نقطة

3 بلقاس 53 نقطة

4 ميجاسبورت 41 نقطة

5 مياه الدقهلية 39 نقطة

6 شربين 38 نقطة

7 الأمير 37 نقطة

8 كهرباء طلخا 36 نقطة

9 السنبلاوين 36 نقطة

10 الخيارية 36 نقطة

11 منية سمنود 35 نقطة

12 بدواى 33 نقطة

13 عمال المنصورة 27 نقطة

14 المنزلة 14 نقطة

15 دقادوس 9 نقاط