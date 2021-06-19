Advertisements

بديل فرجاني ساسي في الزمالك

السبت 19/يونيو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقر مسؤولو الكرة بنادي الزمالك على فتح باب المفاوضات مع مهند لاشين لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديل للتونسي فرجاني ساسي.

وكان النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد أعلن رحيله عن القلعة البيضاء وسط أنباء تفيد باقتراب اللاعب من الدوري القطري.

من جانبه نال مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، إشادة والخبراء الكرويين بنادي الزمالك، الذين أوصوا بضرورة ضم اللاعب في الموسم الجديد.

وجاء ترشيح إنضمام مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، من فاروق جعفر ملك خط الوسط الأبيض، حيث أكد لمسؤولي القلعة البيضاء أن اللاعب مميز وقادر علي تعويض رحيل فرجاني ساسي

أخبار تهمك

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- لاعبو الأهلي يتوجهون إلى أرضية الملعب للإحماء استعدادًا لمواجهة الترجي

منذ ساعة و 12 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأييد حبس أحمد فلوكس لاتهامه بسب رجل أعمال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- لاعبو الأهلي يغادرون الملعب بسبب تعرضهم للاختناق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الأهلي والترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - برشلونة يحسم رابع صفقاته الصيفية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تأجيل مباراة الأهلي والترجي لمدة 30 دقيقة

منذ أقل من ساعتين

مشاورات بين الخطيب وعبد الحفيظ لحسم موقف الأهلي من مباراة الترجي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

05:51 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

عاجل- لاعبو الأهلي يتوجهون إلى أرضية الملعب للإحماء استعدادًا لمواجهة الترجي

06:34 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

01:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة