بديل فرجاني ساسي في الزمالك

استقر مسؤولو الكرة بنادي الزمالك على فتح باب المفاوضات مع مهند لاشين لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديل للتونسي فرجاني ساسي.





وكان النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد أعلن رحيله عن القلعة البيضاء وسط أنباء تفيد باقتراب اللاعب من الدوري القطري.





من جانبه نال مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، إشادة والخبراء الكرويين بنادي الزمالك، الذين أوصوا بضرورة ضم اللاعب في الموسم الجديد.





وجاء ترشيح إنضمام مهند لاشين لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، من فاروق جعفر ملك خط الوسط الأبيض، حيث أكد لمسؤولي القلعة البيضاء أن اللاعب مميز وقادر علي تعويض رحيل فرجاني ساسي



