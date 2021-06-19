مدير مستشفى الدمرداش يكشف تفاصيل استعداد جامعة عين شمس لتطبيق الجراحة الروبورتية (فيديو)

كشف طارق يوسف، مدير مستشفى الدمرداش التابع لجامعة عين شمس، التفاصيل المتعلقة باستعداد جامعة عين شمس لتطبيق الجراحة الروبورتية في مستشفياتها.



وقال "يوسف" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن هذه الجراحة موجودة في العالم منذ أكثر من 12 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الجراحة مستخدمة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الدواء والعلاج الأمريكي وهي نظام آمن بنسبة 100%.



وأضاف أن هذه الجراحة لا تعني الاستغناء عن الطبيب أو الجراح، ولكن هي جراحة ملائمة في ظل ظروف الكورونا بإمكانية أن يتم فصل الطبيب عن المريض وإجراء الجراحة بدقة وقدرة أعلى خاصة في جراحات القولون والنساء والمسالك البولية واستئصال أورام المستقيم لأن نتائجه جيدة بصورة كبيرة.





