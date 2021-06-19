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30 دقيقة لعب.. تعادل سلبي بين الأهلي والترجي وأفضلية حمراء

السبت 19/يونيو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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لا يزال التعادل السلبي يفرض نفسه على مباراة الأهلي أمام مضيفه الترجي التونسي والمقامة على ستاد حمادي اليعقوبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وشهدت الـ30 دقيقة من عمر الشوط الأول رغبة من جانب كلا الفريقين في إحراز الأهداف لكن النتيجة لم تشهد جديد رغم إهداف لاعبي الأهلي فرصة عن طريق محمد شريف.

 

وكانت المباراة قد تأجلت لمدة ساعة بسبب قيام قوات الأمن التونسية بإطلاق الغاز المسيل للدموع ضد جماهير نادي الترجي في المدرجات.

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