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بمشاركة 7 دول عربية.. اختتام مناورات "طويق - 2" بالسعودية

السبت 19/يونيو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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اختتمت مناورات "طويق - 2" العسكرية التي استمرت عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية.

وشاركت في التدريب عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلا عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب عددا من الأنشطة التدريبية المختلفة وتنفيذ إسقاط جوى بالمظلات لإمداد القوات المشتركة فى التدريب باحتياجاتها المختلفة من الوقود والذخيرة اللازمة عن طريق الإمداد المتوسط والإسقاط الثقيل.

وظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية فى تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة للدول العربية من إمكانيات بشرية وقدرات فنية ومهارية عالية.

ويأتى التدريب المشترك "طويق - 2" تأكيدا على متانة الروابط التي تجمع بين الدول العربية المشتركة في التدريب وقدرتها على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والإستقرار ومواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة.

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