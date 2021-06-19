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المؤبد لهاربين والسجن المشدد 10 سنوات لصياد لقتلهم أمين شرطة بالفيوم

السبت 19/يونيو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أسدلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا «الدائرة الثالثة» بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد إيهاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، خالد محمد عبدالسلام، ومحمد الحلواني، ومحمد الصاوي، وعبد الرحمن الحملي وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد عبد البصير الستار على قضية مقتل أمين شرطة على يد عناصر إرهابية بمحافظة الفيوم، بإصدارها حكم بالحبس المؤبد على كل من عشري محمد إسماعيل وشهرته «عشري الحلو» 33 سنة «هارب»، وياسر أحمد رضوان 38 سنة «هارب»، وحبس جمعة عكاشة علي عبد المجيد الروبي 45 سنة «محبوس» بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة حكمها، في القضية المقيدة برقم 187 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 149 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، بالسجن المؤبد للأول والثاني، والسجن المشدد 10 سنوات للثالث، لقيامهم بإدارة جماعة إرهابية في 18 أغسطس 2015، تدعو لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أداروا مجموعة نوعية بجماعة الإخوان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشركة ومنشأتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، عدة إتهامات أهمها الانضمام المتهمين لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وقيامهم بقتل المجني عليه محمد عبد الوهاب إبراهيم أمين شرطة بمركز شرطة إهناسيا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وعقدوا العزم على قتله.

وأعد المتهمين الثلاثة، سلاحًا ناريًا مسدس وذخائره ودراجتين ناريتين وتوجهوا سلفًا صوب المكان الذي أيقنوا سلفًا مرور أمين الشرطة منه يوميًا خلال ذهابه وإيابه من عمله، بناحية كفر عبود متجهًا لعمله، وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة طلقات نارية من السلاح الناري فاستقر إحداها بالبطن محدثأً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزر القاتل قاصدين من ذلك قتله تنفيذًا لغرض إرهابي.

كما حاز المتهمين وأحرزوا سلاح تقليدي مسدس 9 مم وذخائره وذلك بقصد استخدامه في ارتكاب الجريمة الإرهابية موضوع الإتهام الوارد بالبند ثالثًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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