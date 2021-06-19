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استشاري يحذر من تركيب دعامة العضو الذكري في هذا السن (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري أمراض الذكورة والضعف الجنسي، إن رضا الطرفيين بعد إجراء عملية تركيب الدعامة هو الهدف المرجو من إجراء العملية، مشددًا على ضرورة الحذر في تركيب الدعامة في سن صغير، معقبًا: "اتخاذ القرار تركيب الدعامة لشاب صغير أصعب من تنفيذه، ولا بد أن التأكد بكل الطرق الحاجة لتركيب دعامة".

وتابع "العياشي"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك ضرورة لضبط نسبة السكر قبل إجراء العملية، مشيرًا إلى أن البعض يقوم بتركيب دعامة بمقاس غير صحيح، وهذا يؤدي إلى الشعور بضعف في الانتصاب، وفي هذه الحالة يتم إدخال المريض إلى غرفة العمليات لإجراء العملية مرة أخرى.

ولفت إلى أن الخبرة في إجراء عملية تركيب الدعامة مهم للغاية، وهذا الأمر لا يحدث إلا من خلال إجراء العديد من العمليات، مشيرًا إلى أن تركيب الدعامة لا يأخذ أكثر من ساعة، وبعد هذه العملية يستطيع المريض الذهاب لمنزله.

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