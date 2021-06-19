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كيما أسوان يفوز على الإعلاميين ويجدد أمله في البقاء

السبت 19/يونيو/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تمكن فريق كيما أسوان من تحقيق فوز هام في مشواره نحو البقاء بالقسم الثاني، على حساب فريق الاعلاميين بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة 28 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.


بدأ الفريق الاسواني متحفزا لإحراز هدف المباغتة، وبالفعل تمكن من إحراز هدف التقدم عن طريق نجم الفريق جرادة، ولم يمر الوقت طويلا حتى تمكن ابراهيم حازم من إحراز الهدف الثاني لكيما أسوان، ويستمر الاداء القوي من جانب الفريقين حتى جاءت صافرة نهاية المباراة بفوز كيما أسوان بهدفين نظيفين.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد كيما أسوان إلى النقطة 32 يحتل بها المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، بينما تجمد رصيد الاعلاميين عند 46 نقطة بالمركز الرابع.



ترتيب المجموعة
1- الشرقية للدخان 55 نقطة
2- الألومنيوم 51 نقطة
3- المنيا 51 نقطة
4- الإعلاميين 46 نقطة
5- بنى سويف 42 نقطة
6- الفيوم 40 نقطة
7- ديروط 38 نقطة
8- سوهاج 37 نقطة
9- البترول 37 نقطة
10- قنا 34 نقطة
11- كيما اسوان 32 نقطة
12- تليفونات بني سويف31نقطة
13- شبان قنا 31 نقطة
14- شباب سمسطا 29 نقطة
15- أسمنت أسيوط 29 نقطة
16- طهطا 15 نقطة

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