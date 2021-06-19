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خبيرة تغذية: التوت البري يزيد من معدل الحرق

السبت 19/يونيو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الجرنسينيا والكوجيك تغلق الشهية بصورة كبيرة لدى مريض السمنة، كما أن هناك إمكانية لرفع معدل الحرق، من خلال التوت البري الذي يساهم بصورة كبيرة في خفض الوزن.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن تناول عشب الفولينك يقلل الميل لتناول السكريات التي تعتبر مادة فعالة في زيادة الوزن، مشيرة إلى أن خفض الوزن ضروري جدًا للانفتاح على الحياة.

ولفتت إلى أن هناك إمكانية لتناول الفاكهة أو شربة الخضار بعد السابعة مساءً، للتغاضي عن انخفاض معدل الحرق الذي يحدث ليلًا نتيجة توقف الغدة الدرقية.

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