بعد تأكيد تأثر مصر به.. ما لا تعرفه عن منخفض الهند الموسمي



لعل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، بالتزامن مع انطلاق فصل الصيف رسميًا، يرجع لتأثرها بمنخفض الهند الموسمي، وتكوين الكتل الهوائية ساخنة ومرتفعة الرطوبة.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن منخفض الهند الموسمي.



١. أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ فصل الصيف يبدأ رسميًا بعد غد يوم 21 يونيو.



٢. يستمر الطقس على مدار الأسبوع بنفس معدلات درجات الحرارة ولن يكون هناك ارتفاعًا بدرجات الحرارة.



٣. تتأثر مصر خلال فصل الصيف بمنخفض الهند الموسمي، وتكون الكتل الهوائية ساخنة ومرتفعة الرطوبة.



٤. ونظرًا لرجوع الموجة الحارة التي تضرب البلاد، إلى منخفض الهند الموسمي، فإنه يعرف بالمنخفض الحراري الذي يؤثر على ثلاث قارات؛ أسيا وأفريقيا وأوروبا.



٥. وبداية من شهر أبريل من كل عام، يبدأ المنخفض الحراري في التشكل على الأراضي الهندية، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو و يوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، حتى يضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.



٦. ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، وكذلك مصر.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 19 يونيو 2021 إلى الخميس 24 يونيو 2021، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

