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هل تتجه مصر لإتاحة جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
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في ضوء مساعي الدولة المصرية، لتوفير كميات كبيرة من لقاحات كورونا، فقد تتجه لمنح جرعة ثالثة من اللقاح، على غرار الإمارات والبحرين، لتحفيز المناعة وإنتاج الأجسام المضادة.

وترصد "الفجر"، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن اتجاه مصر لتوفير جرعة ثالثة من لقاح كورونا.

جرعة ثالثة من لقاح كورونا
تدرس مصر، إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا، لمن حصلوا على الجرعة الثانية، لمقاومة التحورات التي تحدث مؤخرًا، حسب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية.

وأكد تاج الدين، أنه أمر وارد، خاصة في ظل تطبيق عدة دول لذلك الأمر، موضحًا أنّ اللقاحات تحفز المناعة وإنتاج الأجسام المضادة، ولذلك يجب تحديثها من وقت لآخر لمواجهة التغييرات الجديدة.

الإمارات
وقررت الإمارات تقديم الجرعة الثالثة من لقاح سينوفارم الصيني لمواطنيها، بعد ستة أشهر على الأقل من أخذ الجرعة الثانية.

وستكون الأولوية في البداية لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

البحرين
وأكد الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين، أنه بعد نجاح الحملة الوطنية للتطعيم فإنه سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة وذلك بحسب البروتوكولات الطبية، حيث سيتم تقديم جرعة ثالثة معززة للتطعيم المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الحملة الوطنية للتطعيم في تحقيق أهدافها وفق المسارات التي تضمن توفير التحصين للمجتمع والقضاء على الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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