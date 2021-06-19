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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والترجي في قمة مثيرة

السبت 19/يونيو/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام مضيفه الترجي التونسي في المباراة المقامة على ستاد حمادي اليعقوبي برادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول أما خط الوسط فضم الثلاثي أليو ديانج وحمدي فتحي فتحي وعمرو السولية وثلاثي الهجوم صلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

 

بداية المباراة كانت هجومية من جانب فريق الترجي الذي حاول لاعبيه إحراز هدف مبكر لكن دفاع الأهلي كان لهجمات الهوني وخالد عبد الباسط بالمرصاد.

 

 

وفي الدقيقة 13 أبعد بدر بانون كرة عرضية خطيرة من حمدو الهوني داخل منطقة جزاء الأهلي، كادت أن تُشكل الخطورة على حارس مرماه محمد الشناوي.

 

وحصل محمد شريف مهاجم الأهلي على ركلة حرة مباشرة بعد تدخل قوي من كوليبالي من ثم لعبت سريعة من علي معلول إلى صلاح محسن سددها قوية بالقدم اليسرى من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الترجي.

وحاول فريق الترجي اختراق دفاعات الأهلي من الجبهة اليسرى المكونة من الخطير حمدو الهوني والجزائري إلياس شتي لكن دفاع الأهلي لم يمحنهم هذه الفرصة.

 

ومرت الـ30 دقيقة الأولى من عمر الشوط الأول دون أن يشهد خطورة حقيقة على أي مرمى حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

 

وفي الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول نجح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في التصدي لأخطر محاولات فريق الترجي التونسي بعدما راوغ بن رمضان بدر بانون داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي خرج من مرماه في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن مرماه.

 

ونفذ بن غيت ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 38 لمصلحة الترجي التونسي في الدقيقة 28 أبعدها دفاع الأهلي، ونجح حمدي فتحي في إنقاذ مرماه من كرة خطيرة بعدما وضع قدمه أمام تصويبة توجوي القوية من داخل منطقة الجزاء.

 

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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