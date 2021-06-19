روبي تستعد لطرح أغنية جديدة.. تعرف على التفاصيل

تستعد النجمة روبي، لطرح أغنية جديدة من كلمات الشاعر صابر كمال، والحان بلال سرور، حيث انتهت من العمل عليها داخل الاستوديو برفقة فريق العمل.









وكانت روبي، طرحت مؤخراً البومها الجديد الذي تحمل إسم “في حتة تانية” والذي حقق نجاح كبير بمجرد طرحه عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.









كما طرحت أغنيتها الجديدة “قلبي بلاستيك" والتي حققت نجاح كبير جداً حيث كسرت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية.







