Advertisements

تفاصيل خطة "الصحة" لتطعيم 40% من السكان بلقاح ضد فيروس كورونا

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
Advertisements
تسعى وزارة الصحة والسكان في مصر، للتوسع في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، وتستهدف تطعيم 40% من السكان الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، بنهاية العام الجاري.

وترصد "الفجر"، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن خطة الوزارة للتوسع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

التوسع في حملات التطعيم
كثّفت مصر، منذ اكتشاف لقاحات كورونا، تحركاتها للحصول على قدر كبير منها، وتنويع مصادر الحصول عليها، إذ حصلت على لقاحات من الصين، ولقاح أسترازينيكا، واللقاح الروسي.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أنه سيجرى خلال الشهور المقبلة، تلقيح عدد كبير من المصريين، يصل إلى 40% من السكان.
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن شرط الحصول لقاح كورونا هو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لحجر اللقاح.
www.egcovac.mohp.gov.eg، ومواعيد المراكز يوميا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً.

آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان السبت، عن خروج 456 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205157 حالة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 276756 من ضمنهم 205157 حالة تم شفاؤها، و15829 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الصحة لقاح كورونا

أخبار تهمك

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 14 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يوم

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مدرب البرتغال بعد الخسارة أمام ألمانيا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزير التعليم لطلبة الثانوية بشأن الامتحانات

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

أخر تطورات مستقبل راموس بعد مغادرة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يغيب في 5 مباريات عن ليفربول في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الرعاية الصحية: بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا بمحافظة بورسعيد

كيف يتم تطعيم المرضى وكبار السن بلقاح كورونا؟

2200 مواطن تلقوا لقاح كورونا.. مستجدات تطعيم كبار السن خلال 72 ساعة

بعد منحها الترخيص الطارئ.. تعرف على اللقاحات الأربعة التي تستخدمها مصر

عاجل| مصر تستقبل 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح "استرازينيكا" خلال ساعات

شاهد.. اللقطات الأولى لوصول 854 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

01:20 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

11:34 م

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

12:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة