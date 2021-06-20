تفاصيل خطة "الصحة" لتطعيم 40% من السكان بلقاح ضد فيروس كورونا

تسعى وزارة الصحة والسكان في مصر، للتوسع في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، وتستهدف تطعيم 40% من السكان الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، بنهاية العام الجاري.





وترصد " الفجر "، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن خطة الوزارة للتوسع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.





التوسع في حملات التطعيم

كثّفت مصر، منذ اكتشاف لقاحات كورونا، تحركاتها للحصول على قدر كبير منها، وتنويع مصادر الحصول عليها، إذ حصلت على لقاحات من الصين، ولقاح أسترازينيكا، واللقاح الروسي.





وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أنه سيجرى خلال الشهور المقبلة، تلقيح عدد كبير من المصريين، يصل إلى 40% من السكان.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن شرط الحصول لقاح كورونا هو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لحجر اللقاح.

www.egcovac.mohp.gov.eg، ومواعيد المراكز يوميا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً.





آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان السبت، عن خروج 456 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205157 حالة.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 566 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 276756 من ضمنهم 205157 حالة تم شفاؤها، و15829 حالة وفاة.



