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بيلاروسيا تمنع الطائرات الأوكرانية من دخول مجالها الجوي

السبت 19/يونيو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده لن تقبل دخول طائرات قادمة من أوكرانيا كرد على إجراءات كييف.

وقال الرئيس البيلاروسي، اليوم السبت، في مقابلة أجراها على قناة، "بول بيرفي"، إنه "نظرًا إلى أن أوكرانيا أغلقت رحلتنا (الرحلات الجوية البيلاروسية)، فلن نقبل نحن الطائرات القادمة من أوكرانيا ببساطة".

وكان البرلمان الأوكراني قد أقر مشروع قرار حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وبيلاروسيا.
وجاء في بيان المشروع الأوكراني: "الاعتراف بالنظام البيلاروسي على أنه يشكل تهديدًا للأمن الدولي فيما يتعلق بحقائق التعاون مع الإرهابيين".

الجدير بالذكر، أن أوكرانيا قد أوقفت بتاريخ 26 مايو الحركة الجوية مع بيلاروسيا، حيث يُحظر على الخطوط الجوية والطائرات الأوكرانية التحليق في المجال الجوي للبلاد. بدورها، أوقفت شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" الرحلات الجوية إلى أوكرانيا كرد على قرار كييف.

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