Advertisements
مصدر أمني يوضح حقيقة ظهور شبح مرعب بشوارع الإسماعيلية
السبت 19/يونيو/2021 - 07:55 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الإجتماعى تحت عنوان شبح مرعب فى شوارع الإسماعيلية يثير ذعر المواطنين.
مؤكدًا أن حقيقة الأمر تتمثل فى قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية
بإستئجار محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف، وقيامه بتصميم مجسم خشبى مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لإستكماله لوضعه داخل المحل المُشار إليه كدعاية
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مؤكدًا أن حقيقة الأمر تتمثل فى قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية
بإستئجار محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف، وقيامه بتصميم مجسم خشبى مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لإستكماله لوضعه داخل المحل المُشار إليه كدعاية
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements