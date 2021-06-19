Advertisements

مصدر أمني يوضح حقيقة ظهور شبح مرعب بشوارع الإسماعيلية

السبت 19/يونيو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الإجتماعى تحت عنوان شبح مرعب فى شوارع الإسماعيلية يثير ذعر المواطنين.

مؤكدًا أن حقيقة الأمر تتمثل فى قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية
بإستئجار محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف، وقيامه بتصميم مجسم خشبى مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لإستكماله لوضعه داخل المحل المُشار إليه كدعاية

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أهداف مباراة البرتغال وألمانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يهزم الترجي التونسي في رادس ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- لاعبو الأهلي يتوجهون إلى أرضية الملعب للإحماء استعدادًا لمواجهة الترجي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

جريزمان يكشف عن وجهته المقبلة بعد مغادرة برشلونة

منذ 43 دقيقة

اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:27 م

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

05:27 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

الأهلي يهزم الترجي التونسي في رادس ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

08:51 م

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

05:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة