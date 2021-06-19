الجيش الليبي يواجه الإرهاب جنوب غرب البلاد (فيديو)

تصعيد للعمليات الإرهابية في جنوب غرب ليبيا جعل الجيش الليبي يتحرك للمواجهة.





اعلن الجيش الليبي انطلاق عملية عسكرية واسعة بمناطق الجنوب الغربي لملاحقة التنظيمات الإرهابية والكشف عن خلاياها النائمةــ حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.





وقال اللواء أحمد المسماري لناطق باسم الجيش الليبي، إن العملية تأتي في إطار تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية، وللمحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطنين.





تحركات الجيش الليبي تأتي ردا على تنظيم الإخوان، المتهم بتحريك الجماعات إرهابية لضرب الأمن والاستقرار في جنوب ليبيا، بهدف نسف الحل السياسي والدفع إلى تأجيل الانتخابات.





المراقبون قالوا إن حملة الجيش تحظى بدعم داخلي وخارجي، وتعتبر تنفيذا لدعوة المجلس الرئاسي بإنهاء الإرهاب في مناطق الجنوب، وانسجاما مع الرغبة الأممية في ضبط الحدود مع دول الجوار الأفريقي.





فهل ينجح الجيش الليبي في فرض السيطرة على الجنوب؟



