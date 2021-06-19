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ريمونتادا ألمانيا تُسقط البرتغال بالأربعة في كأس أمم أوروبا 2020

السبت 19/يونيو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق المنتخب الألماني فوز كبير على نظيره البرتغالي بنتيجة 4-2 في إطار منافسات دور المجموعات من كأس الأمم الأوروبية.

دخل المنتخب الألماني المباراة بقوة، لكنه بوغت بهدف رائع من الدون كريستيانو رونالدو 15.

ورد المانشافت بقوة، فسجل روبن دياش بالخطأ في مرماه 35، ثم هدف ثانٍ بالنيران الصديقة هذه المرة من رافائيل غوريرو 39.

وفي الشوط الثاني، أضاف لاعب تشيلسي، هافيرتز 51 الهدف الثالث، وجاء الرابع من قبل لاعب أتالانتا الإيطالي غوسينس 60.

ورغم تقليص الفارق من قبل البرتغال 67 عن طريق ديوغو جوتا، إلا أن ذلك لم يمنع كتيبة المدرب يواخيم لوف من حصد أول 3 نقاط لها في البطولة.

بينما توقف رصيد البرتغال عند النقاط الثلاث التي حصدتها جراء فوزها على المجر في الجولة الأولى.

تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بفوز ثمين ومهم جداً لألمانيا 4-2.

- د 86 العارض الألمانية تمنع هدفاً لمنتخب البرتغال.
- د 83 ليون غوريتسكا يسدد كرة قوية لكنها تعلو المرمى البرتغالي.
- د 80  ألمانيا تخفض من إيقاع اللعب للحفاظ على التقدم وإيصال المباراة لبر الأمان.

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