موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة صعبة أمام مصر المقاصة بدور ربع نهائي كأس مصر بعدما تخطى الأبيض عقبة الإسماعيلي في دور الستة عشر.

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بكأس مصر

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر، في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر يونيو الجاري.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولات المحلية في مصر.

ويعود فريقا الزمالك ومصر المقاصة للتنافس مجددا في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة المحلية.

وتقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء يوم 27 من شهر يونيو الجاري.