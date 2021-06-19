Advertisements

القباج تتفقد الأعمال التجهيزية لمبادرة "نور" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع

السبت 19/يونيو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، الأعمال التجهيزية لمبادرة "نور" التي تنفذها مؤسسة "wecare” للاعمال الخيرية برئاسة الدكتور نبيل فوزي وترعي المبادرة وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الدول العربية وبالشراكة مع الوزارات المعنية، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم جهود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، علي أن مؤسسة الرئاسة تدعم أي جهود تطوعية لزيادة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بمبادرة " نور" الداعمة لتأهيل قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تهدف لتعميم مبادرة " نور" علي مستوي الجمهورية، حيث تشهد المبادرة خدمات صحية واجتماعية ورياضية وتنمية المهارات الحسية والذهنية للأبناء ذوي الاعاقة.

وأوضحت القباج أن هناك توجيهات من مؤسسة الرئاسة بدعم هذه المراكز بشدة علي مستوي الجمهورية، متعهدة بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب حتي يتم تمكين أبنائنا ذوي الاعاقة وضمان حياة كريمة لهم.

وتشكل المبادرة نموذجًا يتم تطبيقه في كل محافظات الجمهورية، والدول العربية والافريقية، وتهدف إلي دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تأهيلهم وتدريبهم، والاستفادة من قدراتهم الخاصة، حيث تسعي المبادرة إلي الوصول إلي نموذج مؤسسي يثري المعرفة ويتيح فرصًا للتبادل بين مصر والدول العربية والافريقية.

كما تهدف المبادرة إلي تأصيل ودمج وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة مع تركيز خاص علي تدريب وتأهيل العاملين في المجال من مدرسات وأمهات ومرافقي ذوي الاعاقة علي أعلي مستوي مع نقل الخبرة الأجنبية بما يتلائم مع المجتمع المصري والعربي والاستعانة بأحدث الأجهزة للتأهيل النفسي والبدني للارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة.
القباج تتفقد الأعمال التجهيزية لمبادرة "نور" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
القباج تتفقد الأعمال التجهيزية لمبادرة "نور" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
القباج تتفقد الأعمال التجهيزية لمبادرة "نور" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
القباج تتفقد الأعمال التجهيزية لمبادرة "نور" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
القباج تتفقد الأعمال التجهيزية لمبادرة "نور" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
القباج تتفقد الأعمال التجهيزية لمبادرة "نور" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
القباج تتفقد الأعمال التجهيزية لمبادرة "نور" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
القباج تتفقد الأعمال التجهيزية لمبادرة "نور" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
القباج تتفقد الأعمال التجهيزية لمبادرة "نور" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
القباج تتفقد الأعمال التجهيزية لمبادرة "نور" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

اجتماع عاجل لاتخاذ قرار بشأن مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أهداف مباراة البرتغال وألمانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يهزم الترجي التونسي في رادس ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على بديل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 8 ساعات

جريزمان يكشف عن وجهته المقبلة بعد مغادرة برشلونة

منذ 43 دقيقة

عاجل- لاعبو الأهلي يتوجهون إلى أرضية الملعب للإحماء استعدادًا لمواجهة الترجي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:27 م

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

05:27 م

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

الأهلي يهزم الترجي التونسي في رادس ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

08:51 م

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

05:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة