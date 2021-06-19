لماذا "دلتا" هي السلالة الأخطر لكورونا؟ أستاذ علم الفيروسات يُجيب (فيديو)

قال أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن فيروس كورونا من الفيروسات دائمة التحور، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر من هذه التحورات خاصة بعد سلالة "دلتا" الجديدة التي بدأت في الانتشار بمعدلات مرتفعة على مستوى دول العالم.



وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "لا أحد في أمان ما لم يكن الجميع في أمان، ولابد أن يكون هناك تطعيم شامل وبسرعة للحد من انتشار هذا الفيروس".



وأشار إلى أن سلالة "دلتا" هي الأسرع من بين جميع الطفرات والتحورات التي ظهرت، موضحًا أن خطورتها تتمثل في أن فعالية اللقاحات عليها بتكون أقل، ولكن مازال يقلل من مخاطر حدوث مضاعفات عند الإصابة، متوقعًا أنه يجوز زيادة جرعات اللقاحات ولكن مازال اتخاذ التدابير الاحترازية هو السلاح الأنجع جنبًا إلى جنب مع التطعيم.

