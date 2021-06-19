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60 دقيقة لعب.. الأهلي يتعادل سلبيا مع الترجي في نصف نهائي الأبطال

السبت 19/يونيو/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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لا يزال التعادل السلبي يفرض نفسه على مباراة الأهلي أمام مضيفه الترجي التونسي والمقامة على ملعب حمادي اليعقوبي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وبعد مرور ٦٠ دقيقة لا يزال التعادل السلبي هو القائم في المباراة رغم الفرص الخطيرة التي أهدرها لاعبو كلا الفريقين سواء طاهر محمد طاهر وصلاح محسن من جانب الأهلي ومحمد بن رمضان وخالد عبد الباسط من طرف الترجي التونسي.

 

وكانت المباراة قد تأجلت لمدة ساعة بسبب قيام قوات الأمن التونسية بإطلاق الغاز المسيل للدموع ضد جماهير نادي الترجي في المدرجات.

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