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60 دقيقة لعب.. الأهلي يتعادل سلبيا مع الترجي في نصف نهائي الأبطال
السبت 19/يونيو/2021 - 08:19 م
علي نبوي
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لا
يزال التعادل السلبي يفرض نفسه على مباراة الأهلي أمام مضيفه الترجي التونسي
والمقامة على ملعب حمادي اليعقوبي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وبعد
مرور ٦٠ دقيقة لا يزال التعادل السلبي هو القائم في المباراة رغم الفرص الخطيرة
التي أهدرها لاعبو كلا الفريقين سواء طاهر محمد طاهر وصلاح محسن من جانب الأهلي
ومحمد بن رمضان وخالد عبد الباسط من طرف الترجي التونسي.
وكانت
المباراة قد تأجلت لمدة ساعة بسبب قيام قوات الأمن التونسية بإطلاق الغاز
المسيل للدموع ضد جماهير نادي الترجي في المدرجات.
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